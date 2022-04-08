В Саратовской области стартовала продажа социальных билетов. Об этом сообщили в пресс-службе министерства труда и социальной защиты региона.

В ведомстве уточнили, что граждане уже сейчас могут купить социальные билеты на май.

Срок продажи льготных билетов — до 4 мая включительно. Адреса, по которым можно их приобрести, указаны здесь.

Напомним, в мае в трамваях и троллейбусах Саратова планируется подорожание проезда. Так, при оплате картой проезд поднимается до 25 рублей, а при оплате наличными — до 29 рублей.