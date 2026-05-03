В Саратове началась реконструкция трамвайного маршрута №3 от депо до Детского парка

Трамвайную «тройку» продлят до Детского парка: в Саратове смонтируют более шести километров рельсов.

В ходе второго этапа модернизации трамвайного маршрута № 3 в областном центре будет уложено более шести километров новых рельсов. Об этом сообщил губернатор Роман Бусаргин.

Реконструкция затронет участок от Кировского депо до разворотной площадки в Детском парке. После ввода этой линии в эксплуатацию маршрут «тройки» получит продолжение, а кроме того, у перевозчиков появится возможность запустить еще и 11-й трамвайный маршрут. Следующим этапом станет реконструкция путей в Мирном переулке.

Однако на укладке рельсов работы не закончатся. Как уточнил глава региона, перед сдачей основных объектов подрядчиком и началом обкатки новых маршрутов потребуется провести ремонт автомобильных дорог, прилегающих к трамвайным путям, а также установить новые автобусные остановки. Это позволит синхронизировать работу общественного и рельсового транспорта.

Ольга Сергеева