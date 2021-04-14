Губернатор Саратовской области Валерий Радаев проверил, как идут работы на старой набережной Саратова.

Подрядчик заявил, что на всех ярусах заменят покрытие, обновят землю, на всех газонах и клумбах сделают автополив, установят освещение.

Сейчас демонтируют старый асфальт, работают два экскаватора и 15 самосвалов.

Помимо набережной отремонтируют фасадную часть домов, выходящих на набережную. Проезжую часть на верхнем ярусе заменят прогулочной площадкой.

Набережную реконструируют на участке от Бабушкиного ввоза до памятника Юрию Гагарину. Она станет частью восьмикилометрового пешеходного кольца, обустройство которого завершится в этом году.

— Мнение горожан, их пожелания и замечания обязательно нужно учитывать. Обсуждайте с жителями, каким будет наполнение новыми элементами благоустройства, объектами отдыха, объясняйте, что изменится. Набережная развивалась постепенно, саратовцы привыкли к ее облику, уже многие десятилетия это любимое место отдыха. Нельзя, чтобы в процессе реконструкции возникала негативная реакция на изменения, — отметил Валерий Радаев.