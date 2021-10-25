С сегодняшнего дня, 25 октября, на территории Саратовской области введены QR-коды, необходимые для посещения общественных мест.

Допуск в театры, кинотеатры, музеи и другие заведения культуры, а также в помещения общепита будет разрешен только при наличии специального QR-кода.

Получить его можно привившись от коронавируса, либо получив справку о медотводе от вакцинации.

Переболевшим также будет выдаваться QR-код. Временный QR-код можно получить, пройдя ПЦР-тест. В случае отрицательного результата он будет действителен 72 часа.

Напомним, что с 29 октября для посещения спортивных комплексов, бассейнов и других спортивных объектов также будет не обходим QR-код.