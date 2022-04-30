В посёлке Юбилейный Саратова идет асфальтировка дороги к новой поликлинике на улице Менякина.

Об этом сообщает в своем Телеграм-канале мэр Саратова Михаил Исаев.

Работы планируется завершить в обозначенные ранее сроки.

Помимо этого продолжается ремонт деформированного покрытия в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

Так, на улицах Уфимцева и Горького приступили к укладке верхнего слоя асфальта, на 5-ом Динамовском проезде, улицах Чехова, Тархова, Вольская идет монтаж нового бортового камня, а на улице Большая Затонская ведется подготовка основания к укладке покрытия.

Всего в настоящее время в работе 10 объектов из 29, — уточняет Исаев.