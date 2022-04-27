Вице-губернатор Саратовской области Роман Бусаргин провел сегодня, 27 апреля, выездное совещание на месте воссоздания Триумфальных ворот в Саратове. В нем принимали участие наши историки и краеведы, представители подрядчика и городской администрации.

Строительные работы на объекте уже начались и ведутся за счет благотворительных средств. Специалисты подготовили основание и приступили к кирпичной кладке.

Напомним, арка была построена в 1871 году к визиту императора Александра II в Саратов, но в 1925-1927 годах «царские ворота» снесли.

-Наша задача — максимально воссоздать ее исторический облик. При проектировке, благодаря помощи историков и краеведов, были учтены даже малейшие особенности. Так, у оригинального сооружения одна «нога» была шире другой на 12 сантиметров. Это удалось выяснить после изучения фотографий, — отметил Бусаргин.

Триумфальные ворота — один из первых утраченных объектов историко-культурного наследия, который решили восстановить в Саратове. Планируется завершить возведение точной копии до празднования Дня города.

-С районной администрацией проговорили вопрос по благоустройству прилегающей территории, чтобы здесь появилось небольшое место отдыха для жителей. Краеведы также предложили в качестве декоративного элемента использовать части булыжной мостовой, обнаруженной в процессе реконструкции проспекта Столыпина, — отметил он.