В Саратове начали устанавливать бесплатные туалеты. Первую кабинку уже установила восле входа в парк Липки на пересечении Влжской и Соборной.

В скором времени общественные туалеты появятся еще в двух местах — на площади Кирова, на пересечении Рахова и Мичурина, на старой и новой набережной, и в сквере Борцам революции.

Напомним, что вопрос о создании общественных туалетов в июле 2021 года поднял председатель ГД Вячеслав Володин. Он обратил внимание властей на то, что на протяженности нового восьмикилометровго пешеходного кольца нет ни одного туалета.

— Возьмите жену, возьмите детей и пройдитесь, оттестируете всю эту пешеходную зону, предложил Володин мэру Саратва