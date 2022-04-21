Строители начали установку колонн театра оперы и балета. Об этом сегодня, 21 апреля, сообщил председатель регионального правительства Роман Бусаргин в своем телеграм-канале.

— Сегодня посетил строительную площадку театра оперы и балета в Саратове. На объекте увеличили число рабочих. В настоящий момент там трудятся более 100 человек.

Подрядчик начал установку колонн, расположенных у центрального входа. Рабочие также постепенно меняют разрушенный кирпич в стенах.

Несмотря на это, темпы работ по фасадной части необходимо ускорить. Работы нужно вести параллельно по нескольким направлениям, привлекая дополнительных людей и технику. По каждому помещению должен быть отдельный график производства работ.

Театр оперы и балета — важный объект для нашего города. Жители с нетерпением ждут окончания его реконструкции, однако впереди еще много работы. Поставил перед подрядчиком задачу максимально усилиться, — отметил чиновник.