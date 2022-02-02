Возбуждено уголовное дело по признакам преступление коррупционной направленности. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Саратовской области.

-В период времени с 16 февраля 2016 года по 27 сентября 2017 года начальник одного из отделов организации, специализирующейся на выращивании овощей, единственным акционером которой является РФ, получил от представителя юридических лиц, специализирующихся в том числе на торговле химическими продуктами, взятку в сумме более 199 000 рублей за способствование их отбору в качестве поставщиков товаров для нужд представляемой им организации, — сообщили в пресс-службе.

Подозреваемый в совершении преступления задержан. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Расследование уголовного дела продолжается.