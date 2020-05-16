В Саратове началась реконструкция площади на 3-ей Дачной, сообщает городская администрация. В пятницу, 14 мая, там начали монтаж рабочей площадки: бурили сваи и завезли временное ограждение.

По словам инженера подрядной организации ООО «Пелорус» Алексея Белова, в настоящее время рабочие устанавливают стойки, а до понедельника полностью огородят площадку. Всего на объекте работают три человека. Впоследствии количество рабочих будет зависеть от объема работы на участке. Планируется задействовать до 20 человек.

— Сначала будет установлено ограждение. После получения разрешения на вскрышные работы будет удаляться асфальт и полностью вывозиться с площади на утилизацию. Когда мы получим геодезические отметки, будет выбран грунт для последующего проведения работ. Далее на очереди изготовление монолитных помещений для насосных станций фонтана и, соответственно, монолитных железобетонных чаш фонтана, – рассказал о планируемой работе Алексей Белов.

Помимо этого, подрядчик обязуется провести прокладку коммуникаций, электрики, смонтировать освещение и само оборудование фонтана.