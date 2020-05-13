Губернатор Саратовской области Валерий Радаев побывал на стройплощадке новый областной инфекционной больницы в Елшанке, сообщает пресс-служба главы региона.

Новая больница будет состоять из четырех корпусов, а также операционного, реанимационного, диагностического и административного зданий. Больница будет иметь собственные очистные сооружения.

— Современная инфекционная больница будет построена по благотворительному проекту по инициативе нашего бизнеса и ТПП. Это масштабный объект. Работы организованы на самом высоком уровне. Хотел бы поблагодарить всех строителей, которые откликнулись, и сейчас ведут здесь круглосуточные работы.

Большие слова благодарности хочу сказать нашему депутату Вячеславу Володину. Без его поддержки ни этот, ни другие крупные проекты в здравоохранении региона не были бы возможны. Помимо инфекционной больницы, это онкоцентр стоимостью семь миллиардов рублей и противотуберкулезный диспансер, который сейчас находится в стадии проектирования, — отметил Валерий Радаев.