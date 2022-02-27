Обеспокоенные саратовцы выложили видео и фото в социальных сетях с «тающим» асфальтом на улицах города.

Большая дыра в асфальте появилась на улице Рабочая, 20. Некоторые жители жалуются, что в таких ямах не раз портили колеса своего автомобиля.

Администрация Октябрьского района пояснила, что содержание дворовой территории возложено на собственников жилых помещений. По данному вопросу жители могут обратиться к председателю ЖСК N2 при СГУ.

Еще одна подобная ситуация возникла и на улице Уфимцева.

Как замечают очевидцы, такие проблемы возникают повсеместно.