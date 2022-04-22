В Саратове приступили к капитальному ремонту школы № 18. Об этом сообщил председатель регионального правительства Роман Бусаргин в своем телеграм-канале.

В рамках программы, инициированной Президентом, в учреждении провели аварийно-восстановительные работы после пожара. Укреплены конструктивные элементы и перекрытия.

— В настоящий момент на объекте трудятся почти 40 человек. Закончены демонтажные работы на 1 и 2 этаже. Ведутся фасадные и штукатурные работы. Также замене подлежат порядка 60% окон. Часть из них уже обновили.

Задача остается прежней — 1 сентября ученики должны вернуться в родную школу. Сейчас они продолжают образовательный процесс в соседних учреждениях.

Никаких оснований для срыва сроков ремонтных работ нет. Коллектив образовательного учреждения и родители относятся с пониманием к временным трудностям и с нетерпением ждут обновленной школы, — сообщил Бусаргин.