В Саратове стартовал прием заявлений от обманутых дольщиков ЖСК «Северный» на получение социальных выплат из областного бюджета. В первый день за компенсациями обратились 67 граждан.

Напомним, подать заявление граждане могут с понедельника по пятницу с 09:00 до 18:00 в 311 кабинете министерства строительства и ЖКХ по адресу улица Челюскинцев, 114. Документы также можно направить в ведомство посредством почтовой связи, в электронной форме или через МФЦ.

К заявлению необходимо приложить следующие документы:

— паспорт или иной документ, удостоверяющий личность участника строительства или представителя участника строительство. В последнем случае необходимо нотариально удостоверенная доверенность.

— информация о банковских реквизитах для перечисления уполномоченным органом социальной выплаты, выполненная машинописным способом и подписанная заявителем (включая расшифровку подписи).