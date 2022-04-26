В Кировском районном суде Саратова 25 апреля начался суд над бывшим прокурором района Андреем Пригаровым.

Пригаров обвиняется в мошенничестве и получении больших взяток (ст. 159 ч. 4 и ст. 290 ч. 6 УК РФ). Предположительно, из-за передела в сфере похоронного бизнеса в Саратове.

Вместе с Пригаровым по делу проходит в качестве обвиняемого в посредничестве во взяточничестве бизнесмен и бывший сотрудник СГТУ Олег Вартанов.

Потерпевшим по делу, которое ведет судья Антон Степанов, проходит Алексей Чугунов.

Отметим, что бывший прокурор, задержанный в конце 2020 года, свою вину отрицает. Он находится с 15 ноября 2021 года под домашним арестом.