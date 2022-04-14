В Саратовской области начинается движение автобусов по сезонным дачным маршрутам. Об этом сообщили в МКУ «Транспортное управление».

С 16 апреля дачные автобусы будут курсировать по следующим направлениям:

— №1 «Ул. им. Радищева А.Н. – Кирпичный завод (2-я Гуселка)»;

— №27 «Клиническая больница № 3 СГМУ — Кумысная поляна»;

— №28 «Стадион «Волга» — Кумысная поляна»;

— №34 «Ул. им. Радищева А.Н. — Дачи «Займище»;

— №43 «ООО «Саратоворгсинтез» — Дачи «Нитрон»;

— №49 «Сокурский тракт — Сады (пос. Елшанка)»;

— №66 «Мирный переулок — Дачи «База УПТК»;

— №230 «Сокурский тракт — Сады «Латухино».