В Саратовской области начинается движение автобусов по сезонным дачным маршрутам. Об этом сообщили в МКУ «Транспортное управление».
С 16 апреля дачные автобусы будут курсировать по следующим направлениям:
— №1 «Ул. им. Радищева А.Н. – Кирпичный завод (2-я Гуселка)»;
— №27 «Клиническая больница № 3 СГМУ — Кумысная поляна»;
— №28 «Стадион «Волга» — Кумысная поляна»;
— №34 «Ул. им. Радищева А.Н. — Дачи «Займище»;
— №43 «ООО «Саратоворгсинтез» — Дачи «Нитрон»;
— №49 «Сокурский тракт — Сады (пос. Елшанка)»;
— №66 «Мирный переулок — Дачи «База УПТК»;
— №230 «Сокурский тракт — Сады «Латухино».