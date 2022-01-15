Сегодня, 15 января, в Саратовском цирке состоялось торжественное награждение артистов новогодней программы «Счастливый билет» почетными грамотами и благодарственными письмами министерства культуры Саратовской области.

Награждала руководителей номеров лично и.о. министра культуры Саратовской области Татьяна Викторовна Астафьева.

Почетными грамотами и благодарственными письмами за высокий уровень циркового искусства и яркое выступление в новогодней сказке «Счастливый билет» были награждены артисты ФКП «Росгосцирк» и иностранные артисты программы — дрессировщики из Италии и Франции и воздушная гимнастка на волосах из Италии.

В Саратовском цирке состоялось 64 представления программы, которые смогли посетить почти 50 000 жителей и гостей региона.

Новое цирковое шоу «Клоун», посвящённое столетнему юбилею заслуженного артиста СССР и любимого клоуна страны Юрия Никулина, начнёт работу в Саратовском цирке уже 5 февраля.