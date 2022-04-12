Накануне, 11 апреля, в Саратове состоялась 12-я областная экологическая конференция для школьников «Первые шаги в экологию». Об этом сообщили в пресс-службе министерства образования Саратовской области.

Главная цель такой конференции — развитие исследовательского потенциала и привлечение школьников к работе по изучению проблем экологического состояния окружающей среды.

Мероприятие прошло в областном центре экологии, краеведения и туризма в очно-заочном формате. В нем приняли участие 60 учащихся младших классов из 24 образовательных учреждений области (Аткарский, Базарно-Карабулакский, Красноармейский, Краснокутский, Новобурасский, Энгельсский, п. Светлый).

Жюри прослушало 41 доклад и оценило 9 видеовыступлений в заочном формате. В работах поднимались проблемы раздельного сбора твердых бытовых отходов, вторичного использования бросовых материалов, рассматривались вопросы влияния различных факторов на здоровье человека. Авторы докладывали о своих опытах и наблюдениях при выращивании овощных и декоративных культур, выведении водных ракообразных, цыплят в домашнем инкубаторе.

Победителей и призеров наградили дипломами Областного центра экологии, краеведения и туризма, а также призами Министерства природных ресурсов и экологии Саратовской области и экологического клуба «Хвалынские холмы».

Конференция проводилась в рамках нацпроекта «Экология», который разработан по инициативе президента РФ Владимира Путина и при поддержке Министерства природных ресурсов РФ и Министерства природных ресурсов и экологии региона.