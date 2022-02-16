В Саратове оперативники изъяли из незаконного оборота крупную партию немаркированной алкогольной продукции. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Саратовской области.

По подозрению в реализации «пали» задержаны шесть жителей Саратова. Установлено, что алкоголь производился в складском помещении на территории одной из промзон Ленинского района.

Всего изъято более 9 тысяч бутылок немаркированной водки и коньяка, более 100 канистр спиртосодержащей жидкости, оборудование для кустарного производства алкогольной продукции, крышки, пустая тара и этикетки различных товарных брендов.

Также изъято более 4 тысяч бутылок готовой «пали», хранящейся в двух грузовых автомашинах. Данная партия готовилась злоумышленниками к реализации.

Всего из незаконного оборота изъято около 7 тысяч литров поддельного алкоголя и около полутора тысяч литров спиртосодержащей жидкости.

Расследование уголовного дела продолжается.