В Саратове полицейские обнаружили незаконный алкоголь и табачные изделия.

По информации регионального ГУ МВД, в складах на территории промышленной зоны хранилось более 20 тысяч литров спиртного, которую злоумышленники хотели выдать за известные алкогольные бренды.

Помимо этого, правоохранители обнаружили более 100 тысячи пачек сигарет известных марок.

По подозрению в хранении и транспортировке продукции задержали троих человек. Сейчас по выявленным фактам завели уголовные дела за незаконное предпринимательство. Полицейские устанавливают всех возможных фигурантов незаконной деятельности.