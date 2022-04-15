В Кировском районе Саратова из подъезда украли велосипед. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД.

«Стального коня» увели из дома на улице Волгоградской, повредив тросовый замок. По словам потерпевшего, велосипед куплен им за 27,6 тысяч рублей недавно — в конце марта.

Подозреваемый задержан и доставлен в отдел полиции. Им оказался 39-летний саратовец, ранее судимый за незаконный оборот наркотиков, кражу, грабеж и убийство.

Похищенное мужчина сдал в комиссионный магазин, а деньги потратил.