Следователями проводится проверка по факту применения насилия к сотруднику полиции в Саратове. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР.

Сегодня, 19 января, 42-летний местный житель ехал на автомобиле по пешеходной зоне на проспекте Кирова. Двое сотрудников патрульно-постовой службы попытались остановить машину. В ответ на законные действия сотрудников полиции, мужчина попытался скрыться, наехав автомобилем на полицейского.

Следователями выполняется комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Будет дана объективная юридическая оценка действиям лица.

По результатам проверки будет принято соответствующее решение.