Тело погибшего было обнаружено в воскресенье 15 августа в частном доме.

Как сообщили интернет-изданию «Новости Саратова» в региональном СУ СКР, труп находился в доме по улице Свободная поселка Юбилейный в городе Саратов.

Во время осмотра места происшествия криминалистами на теле юноши найдено колото-резаное ранение в области шеи.

В настоящий момент по факту обнаружения тела проводится доследственная проверка.

В частности, следователи устанавливают обстоятельства трагедии, а также тех, кто может быть так или иначе причастен к гибели молодого человека.

Также судмедэксперты устанавливают точную причину смерти молодого саратовца.