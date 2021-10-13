В Саратове 52-летний мужчина нашел поддельную купюру. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Саратовской области.

Саратовец отнес сомнительную тысячу рублей в банк. По его словам, банкнота находилась длительный период в его личных накоплениях. Сотрудница банковского учреждения проверила купюру на приборе для распознавания фальшивых денежных знаков и позвонила в полицию.

Специалисты установили, что купюра изготовлена самодельным способом при помощи цветного копировально-множительного устройства. Возбуждено уголовное дело.