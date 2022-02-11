Снежные заносы на пешеходных дорожках мешают свободному движению по городу, в особенности — пожилым людям и родителям с колясками.

— Саратов город — Трудовой Доблести, и в Саратове самая длинная пешеходная зона в Европе, со дня на день поедет скоростной трамвай, и нам есть чем гордиться. Но на улице Мичурина у дома 66 ни доблести, ни пешеходной зоны, а сугробы, как на Северном полюсе, жаль, что не выдают снегоступов, — сокрушаются жители Волжского района.

Огромный массив снега перед домом, где в основном живут пенсионеры, уже окрестили печально известным «перевалом Дятлова».

— В центре города жильцы старого дома преодолевают препятствия и сдают нормы ГТО, в ветхом доме живут преимущественно пенсионеры. Им-то на старости лет самое развлечение преодолевать этот «перевал Дятлова». На УК и всевластную администрацию надежды нет: там только принимают заявки и проводят совещания. Надеемся на общественное порицание и резонанс, — пишут в соцсетях жители областного центра.