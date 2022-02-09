За прошедшие сутки во Фрунзенском районе Саратова полицейскими зарегистрирован факт обнаружения фальшивой денежной купюры номиналом 10 евро образца 2014 года выпуска. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по городу.

Обменять купюру в отделении банка пыталась 36-летняя гражданка, которая привезла банкноту из другого государства.

Сотрудники полиции отправили изъятую из отделения банка иностранную валюту на исследование. Расследуется уголовное дело. Санкция предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет.