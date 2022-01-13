Сегодня, 13 января, в Заводском районе Саратова Сергея Нестерова назначили новым директором МУП «Дорожник», отвечающим за благоустройство в районе. До этого он являлся депутатом облдумы.

Ранее Сергей Нестеров также возглавлял комитет по строительству и ЖКХ при облдуме.

Он имеет два высших образования и кандидатскую степень по техническим наукам. Также Нестеров был председателем регионального отделения «Молодой гвардии», директором МУП «Банно-прачечное хозяйство» Саратова, главой администрации Хвалынского района и министром по делам территориальных образований.