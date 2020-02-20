Руководитель «Центра исследования экономики культуры и городского развития» МГУ им. М.В. Ломоносова Сергей Капков рассказал в Саратове о проекте «Парка покорителей космоса». Об этом сообщает корреспондент информационного портала «Новости Саратова».

— Юрий Гагарин для Саратова и России значит больше, чем Александр Пушкин для русской литературы. Это один из трёх положительных в массовом сознании личностей, которые характеризуют ХХ век. Юрий Гагарин, Эрнесто Че Гевара, Элвис Пресли три основных героев ХХ века, — сказал Сергей Капков.

Он рассказал, что «Парк покорителей космоса» будет состоять из трёх больших частей — мемориальной, образовательной и развлекательной. Строительство начнется в этом году, на День космонавтики, 12 апреля. Финансирование сегодня распределено так: 875 рублей миллионов выделит федеральный бюджет, 420 миллионов — частные инвестиции.

Сергей Капков рассказал, что в будущем планируется трёхдневный тур для приезжих россиян и иностранцев по Гагаринский местам.

— Парк — это мотивационный проект, который ведёт за собой многие другие, к примеру развитие в Саратове школы урбанистики и архитектуры. Два исторических мифа можем объединить здесь — историю Саратовского края и всю историю покорения космоса. У всего населения мира должна быть четкая ассоциация Гагарин — Саратов, — заметил спикер.