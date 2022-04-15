В Саратове подвели итоги регионального конкурса «Муниципальные лидеры изменений – 2022», приуроченного ко всероссийскому Дню местного самоуправления.

Он проходил в два этапа. Конкурс проводится по инициативе Поволжского института управления имени П.А. Столыпина – филиал РАНХиГС и при поддержке министерства по делам территориальных образований области, Ассоциации «Совет муниципальных образований Саратовской области». В конкурсе могли принять участие муниципальные служащие до 35 лет. Первый этап проводился дистанционно. Во второй этап вышли 19 финалистов. В течение двух дней, 14 и 15 апреля, они участвовали в индивидуальной и командной работе: выполняли различные упражнения, решали проблемные ситуации, проектировали «стратегии» развития территории и многое другое.

Все это соответствует основным целям и задачам конкурса: выявление и поддержка перспективных и инициативных муниципальных служащих, обладающих лидерскими качествами, повышение престижа профессии, развитие кадрового потенциала органов местного самоуправления.

По результатам испытаний были определены победители в различных номинациях:

1. Олег Антонов, начальник отдела по взаимодействию с общественными объединениями управления общественных отношений администрации Энгельсского муниципального района (номинация «Лидерство»).

2. Петр Бояркин, заместитель начальника управления образования администрации Петровского муниципального района (номинация «Коммуникация и влияние»).

3. Алена Поторопина, консультант отдела организационной работы, информации и общественных отношений аппарата администрации МО г. Шиханы (номинация «Командная работа»).

4. Дарья Шестоперова, заместитель начальника отдела экономического развития управления финансов и экономического развития администрации городского округа ЗАТО Светлый (номинация «Стратегическое мышление»)

5. Валерия Белова, Управляющий делами администрации Духовницкого муниципального района (номинация «Инновационность»).

Гран-При конкурса выиграла Алена Моисеева, главный специалист администрации Терновского МО Энгельсского муниципального района.

— На конкурсе я познакомилась со многими интересными людьми, которые знают, как сделать свое муниципальное образование лучше, — рассказала победительница. – Мы интенсивно работали в течение двух дней, многому смогли научиться. Вернемся с конкурса в свои коллективы и поделимся с коллегами полученными знаниями.

Директор Поволжского института управления им. П.А. Столыпина – филиала РАНХиГС Виктор Чепляев поздравил финалистов и победителей.

— Впервые проводили этот конкурс, но уже сейчас понимаем, что он станет традиционным, — отметил Виктор Чепляев. – Надеемся, что он будет способствовать дальнейшему росту участников, открывать перед ними новые возможности и перспективы. В следующем году продумаем вопрос, как поощрить наиболее талантливых финалистов грантами – обучением в магистратуре.

Первый заместитель руководителя аппарата Губернатора области — начальник управления кадровой политики и государственной службы Правительства Саратовской области Антон Пролеткин пригласил финалистов конкурса пройти обучение в Школе молодых управленцев Саратовской области — проекте, реализуемом пятый год по инициативе Губернатора области Валерия Радаева.

Председатель Ассоциации «Совет муниципальных образований Саратовской области» Людмила Жуковская и первый заместитель министра по делам территориальных образований Алик Сабрига вручили финалистам дипломы, поздравили победителей и пожелали им не останавливаться на достигнутом.