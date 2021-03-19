Председатель ГД Вячеслав Володин в ходе своего визита в Саратов посетил Ленинское троллейбусное депо.

Он потребовал от мэра города Михаила Исаева обозначить, будет ли приостанавливаться движение трамвая №3 или нет.

Мэр пояснил, что при реконструкции путепровода на Стрелке возможна частичная разборка рельсов и в это время транспорт ходить не будет.

Федеральный политик потребовал от мэра давать более четкие ответы и своевременно информировать граждан о закрытии движения, чтобы не создавать у них дополнительный стресс.