На сегодняшнем заседании Градозащитного общественного совета при Саратовской областной Думе обсудили судьбу местных зданий.

Председатель Владимир Лешуков отметил, что не так давно шли разговоры о возможном сносе здания гостиницы «Чайка» — образца советского модернизма. В результате работы совета таких планов больше нет.

— Евгений Спирин разработал замечательную концепцию реконструкции здания под современное жилье с сохранением модерн. облика. Она была поддержана, — отметил он.

Кроме того будут воссозданы несколько утраченных фонарей рядом с памятником Федину. Отменены решение о тотальной замене туфа на дешевый уральский камень на городской набережной.