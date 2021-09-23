В Саратове заканчиваются средства, выделенные из областного бюджета на отлов собак. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

В этом году выделили средства на отлов 1026 бездомных животных. На данный момент из них поймано 951 животное, на очереди еще более 1800 заявок.

Все пойманные животные прошли осмотр, стерилизацию, вакцинацию от бешенства и других болезней. Выпустив, их обозначили специальными не снимаемыми и не стираемыми метками. На данный момент в среду обитания выпустили 931 собаку. Остальные 20 находятся на карантине.