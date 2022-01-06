Температурные перепады за сутки в областном центре составили почти 20 градусов!

После мороза под -17, который был накануне, в четверг 6 января нежданно нагрянет оттепель.

Как сообщили в региональном Гидрометцентре, если утром столбик термометра еще покажет -7, то уже днем в Саратове потеплеет до +3 градусов.

При этом в течение дня ожидаются осадки: утренний снег постепенно перейдет в вечерний дождь.

Ветер преимущественно северного направления с порывами до 15 м/с добавит дополнительное ощущение дискомфорта.