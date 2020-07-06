Сегодня, 6 июля, замглавы администрации Саратова по городскому хозяйству Максим Сиденко прокомментировал ситуацию с обрушением перил на мосту через Глебучев овраг. Об этом сообщили в городской администрации.

— В выходные на мосту через Глебучев овраг образовалась пробоина в ограждении длиной 20 метров, которая была оперативно ограждена. В данный момент специалисты ООО «МостПроект» вместе представителями комитета дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации города проводят осмотр, потом будет принято решение по креплению перил на мосту. Если понадобиться более детальная экспертиза, ее проведут, — отметил чиновник.

Он отметил, что срок проведения работ как раз зависит от принятого решения. Учитывая, что перила рухнули в выходные, особой скорости в исправлении ситуации не наблюдается.