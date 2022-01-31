Нападения на врачей скорой помощи в Саратове продолжаются.

На этот раз пострадал медик на вызове в Заводской район города.

Пациента везли в пятую больницу на госпитализацию, около шести вечера.

Тот начал агрессировать, странно себя вести.

Практически по прибытию он несколько раз ударил шофера ногой.

Его госпитализировали в состоянии средней степени тяжести. Диагноз — закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, гипертонический криз.

В минздраве региона заверили — всю необходимую помощь окажут, от моральной до материальной.

— 30 января в 17:45 поступило сообщение от бригады скорой помощи о 54-летнем гражданине, который причинил телесные повреждения водителю автомобиля скорой помощи. На место незамедлительно были направлены сотрудники полиции, гражданин был доставлен в отдел полиции, в отношении него составлен протокол по ст.20.1. КоАП РФ, — уточнили в полиции.

Это не первый случай, только за этот год пострадали два медика — в Новых Бурасах и Шиханах.