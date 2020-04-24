В Саратове неадекватный мужчина зарезал своего собутыльника.

В региональной прокуратуре сообщили, что 7 сентября 2019 года в доме на Финляндском тупике выпивали двое мужчин. Во время застолья 36-летний саратовец начал конфликтовать с осужденным, за что поплатился. Разъярённый злоумышленник канцелярским ножом безжалостно вскрыл шею своему оппоненту. На последнем издыхании потерпевший дошел до своей по знакомой, которая вызвала медиков. Спасти его, к сожалению, не удалось.

Чуть позже суд приговорил убийцу к 8,6 года колонии строгого режима. Однако злоумышленник посчитал наказание слишком суровым, и начал ссылаться на необходимость самообороны в тот роковой день. Однако прокурор расставил все точки над и, доказав виновность злоумышленника. Приговор остался без изменения.