В Саратове неадекватный мужчина зарезал своего собутыльника.

В региональной прокуратуре сообщили, что 7 сентября 2019 года в доме на Финляндском тупике выпивали двое мужчин. Во время застолья 36-летний саратовец начал конфликтовать с осужденным, за что поплатился. Разъярённый злоумышленник канцелярским ножом безжалостно вскрыл шею своему оппоненту. На последнем издыхании потерпевший дошел до своей по знакомой, которая вызвала медиков. Спасти его, к сожалению, не удалось.

Чуть позже суд приговорил убийцу к 8,6 года колонии строгого режима. Однако злоумышленник посчитал наказание слишком суровым, и начал ссылаться на необходимость самообороны в тот роковой день. Однако прокурор расставил все точки над и, доказав виновность злоумышленника. Приговор остался без изменения.

СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here