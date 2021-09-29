Сегодня, 29 сентября, депутаты Саратовской областной думы внесли изменения в закон о налоге на имущество организаций.

Ранее существовали исключения по площади для торговых центров и нежилых помещений в размере до 1000 и 200 квадратных метров соответственно. В перечень зданий, налоговая база по которым определяется как кадастровая стоимость, могли быть внесены лишь объекты, превышающие эти параметры. Теперь поправками эти ограничения убраны.

Министр экономического развития Андрей Разборов рассказал о ситуациях, когда собственник сдавал недвижимость, в здание ничего не вкладывалось, в итоге объект был с нулевой ликвидностью.

—При этом чтобы поддержать добросовестных субъектов МСП, которые владеют объектами и самостоятельно осуществляют в них деятельность, предусмотрена система налоговых льгот при выполнении ряда условий. Одно из них — обеспечение зарплаты в размере не ниже полутора МРОТ. Также налогоплательщик должен быть включен в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства, — отметили за заседании.