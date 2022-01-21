Домой Рубрики Новости Саратова В Саратове нельзя будет купить алкоголь 25 января РубрикиНовости СаратоваСоцсфера В Саратове нельзя будет купить алкоголь 25 января По Новости Саратова - 21.01.2022 114 0 Facebook Twitter Google+ WhatsApp Telegram VK Viber В Саратовской области нельзя будет купить алкоголь на следующей неделе. Продажа спиртного в розницу будет запрещена 25 января — в связи с празднованием Дня российского студенчества. В барах и заведениях выпить будет можно. СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА Туристическая поездка по маршруту Саратов – Хвалынск состоится 29 января Саратовец прикончил мать проводом от роутера 62% жителей Саратовской области заметили положительные изменения в дорожной отрасли ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ Туристическая поездка по маршруту Саратов – Хвалынск состоится 29 января Новости Саратова - 21.01.2022 0 В субботу, 29 января, состоится туристическая поездка по маршруту Саратов – Хвалынск. Для перевозки пассажиров будет задействован комфортабельный пригородный поезд и автобусы. По железной... Саратовец прикончил мать проводом от роутера 21.01.2022 62% жителей Саратовской области заметили положительные изменения в дорожной отрасли 21.01.2022 Еще 11 жителей Саратовской области скончались от коронавируса 21.01.2022 Михаил Исаев: ЖК «Победа» — последний крупный проблемный жилой комплекс... 21.01.2022