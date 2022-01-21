В Саратовской области нельзя будет купить алкоголь на следующей неделе.

Продажа спиртного в розницу будет запрещена 25 января — в связи с празднованием Дня российского студенчества.

В барах и заведениях выпить будет можно.

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