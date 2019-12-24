Во вторник, 24 декабря, в Саратове продолжится тенденция к понижению температуры.

По прогнозу синоптиков, ожидается до -3…-5 градусов днем.

При этом будет солнечно, без осадков.

Ветер будет дуть с юго-востока со скоростью 3–8 м/с.