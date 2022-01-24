В связи с обильным выпадением осадков на территории Саратова продолжится комплексная уборка снега. Об этом сообщает пресс-служба администрации города. В ночь с 24 на 25 января с 20:00 до 5:00 запланировано ограничение стоянки и движения автомобилей по следующим улицам:

— ул. Черниговская от ул. Романтиков до ул. Овражная;

— 13-й Белоглинский проезд от ул. Рабочей до ул. Аткарская;

— ул. Кутякова от ул. Астраханская до ул. Рахова.

Также сотрудники ГИБДД ежедневно продолжают эвакуировать автомобили, припаркованные под запрещающими знаками, а также брошенные на проезжей части. За прошедшую ночь эвакуировано 22 машины. Сегодня особое внимание уделено проверке правил дорожного движения на:

— ул. Чехова от ул. Мамонтовой до ул. Тархова;

— ул. Днепропетровская от ул. Антонова до ул. Чехова;

— 13-й Белоглинский проезд от ул. Рабочая до ул. Аткарская;

— ул. Шелковичная от ул. Астраханская до ул. Пугачева;

— ул. Вольская от ул. им. Сакко и Ванцетти до ул. им. 53-й Стрелковой

дивизии;

— ул. Вольская от ул. Зеленая до ул. Соколовая;

— ул. Шелковичная от ул. Чернышевского до нового пляжа;

— ул. Танкистов от ул. Соколовой до ул. Навашина;

— ул. Чернышевского от ул. 2-й Садовой до ул. Вольская;

— ул. Парковая от ул. Химическая до ул. Лесная;

— ул. Белоглинская от ул. Вольская до ул. Чапаева;

— ул. Шевченко от ул. им. Горького А.М. до ул. Рахова им. В.Г.;

— ул. Чапаева от ул. Белоглинская до ул. Бахметьевская.