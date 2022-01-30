По состоянию на 7:00 осадки наблюдаются в 31 районе области. Движение на федеральных и региональных трассах не ограничено.

К расчистке автодорог без учета города Саратова привлечено 916 единиц техники (федеральные дороги — 298 единиц техники, региональные — 223 единицы техники, муниципальные — 395 единиц техники).

В ночь с 29 на 30 января на региональных дорогах в областном центре 270 единиц техники были задействованы в вывозе снега, к расчистке проезжей части привлекли 104 единицы техники.

В Саратове работы по вывозу снега производились на следующих улицах:

— ул. Весенняя (от Мясницкой до 2-го Соколовогорского пр.);

— ул. Некрасова (от Первомайской до Мичурина);

— ул. Волжская (от Радищева до Некрасова);

— ул. Радищева (от Московской до Соборной пл.);

— ул 5-я нагорная (от Огородной до Ново- Астраханского ш.);

— ул. Барнаульская (от 5 Динамовского до пр. Энтузиастов);

— ул. Огородная (от 5-й нагорной до 7-й Нагорной);

— Бахметьевская (от Рахова до Чапаева);

— ул. Чапаева (от пр. Кирова до ул. Б. Казачья);

— ул. М. Горького (от ул. Сакко и Ванцетти до пр. Кирова);

— Деловая (от ул. Тверская в сторону пр.50 лет Октября);

— п\п Трофимовский (от 2 Прокатной в сторону пр. 50 лет Октября);

— пр.50 лет Октября (от поворота на ТЦ «ТАУ галерея» в сторону ул. Техническая пр.);

— ст., пр. 50 лет Октября (от ост. Вишневая в сторону 3-й Дачной);

— Гвардейская;

— Молодежный проезд;

— Московская (от Пугачева до Рахова, от Рахова до Чапаева, от Аткарской до Ст.Разина);

— Астраханская (от Кутякова до Московской);

— ст., пр. Кирова (от Радищева до М. Горького, от М. Горького до Вольской);

— Рахова (от Зарубина до Посадского).

— пр. Энтузиастов (от Крымской до Кавказской, от Орджоникидзе до Кавказской);

— Чернышевского (от Бабушкиного взвоза до ул. Московской;

— Орджоникидзе (от Чернышевского до пр. Энтузиастов);

— Ново-Астраханское шоссе (от 7-й Нагорной до Политехнической),

— просп. им. 50 лет Октября (от ул. Тракторной до пл. им. Ленина В.И.);

— Московское шоссе (от Трофимовского в сторону Буровой);

— Б. Садовая (от ул. Шелковичной в сторону 2-й Садовой).