Трамвайные пути по улице Танкистов в Саратове обособили сплошной полосой. Это мероприятие давно заложили в план комплексного развития транспортной инфраструктуры в связи с многочисленными жалобами на работу 11 трамвая.

Тем не менее, многие автомобилисты продолжают заезжать на трамвайные пути и поворачивать налево с трамвайной линии, а не с крайней левой полосы.

Как показала практика, одного лишь разделения разметкой недостаточно. Необходимо обособить трамвайный маршрут бордюром и усилено следить за соблюдением правил на дорогах.

Кроме того, во время аварий автомобили выносит на рельсы, что препятствует движению трамваев. Это еще раз подтверждает необходимость отделения путей бордюром.

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