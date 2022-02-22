Сегодня, 22 февраля, прошло внеочередное расширенное заседание Совета Общественной палаты Саратовской области. На нем обсудили вопросы помощи беженцам из Донецкой и Луганской Народных Республик.

Напомним, президент РФ Владимир Путин обратился к жителям страны относительно событий на Украине. Это произошло накануне, 21 февраля вечером.

-Украина для нас – это не просто соседняя страна. Это неотъемлемая часть нашей собственной истории, культуры, духовного пространства. Это наши товарищи, близкие, среди которых не только коллеги, друзья, бывшие сослуживцы, но и родственники, люди, связанные с нами кровными, семейными узами, — отметил президент.

Саратовская область уже приняла 510 беженцев из Донбасса, которые спасаются от войны и обстрелов.

-Они размещены в нескольких муниципальных районах области. С министром труда и соцразвития Сергеем Егоровым находимся в постоянном контакте. Сегодня министерство проводит опрос, что непосредственно нужно людям, — рассказал председатель Общественной палаты Саратовской области Борис Шинчук.

На заседании поговорили о том, что стремление наших сограждан оказать поддержу беженцам похвально, однако к сбору гуманитарной помощи лучше относиться адресно. Нужно обращать внимание на конкретные потребности людей, ведь приехало много детей и женщин, а так же людей с проблемами со здоровьем. Всем им нужна помощь.

Кроме того, члены Общественной палаты обратили внимание на необходимость составления реестра профессий прибывших к нам граждан для помощи в дальнейшем трудоустройстве.

По итогам обсуждения Совет Общественной палаты Саратовской области поддержал решение президента о признании ДНР и ЛНР независимыми и направил письмо поддержки в Общественную палату РФ, а также создал оперативный штаб для координации работы с правительством региона и организации сбора необходимой гуманитарной помощи для беженцев.