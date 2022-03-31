В администрации города обсудили развитие улично-дорожной сети и схемы транспортного каркаса. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Саратова.

Накануне, 30 марта, в комитете по архитектуре обсуждался новый генплан в рамках заключенного контракта с подрядчиком.

На заседании присутствовали представители комитета дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта, а также сотрудники СГЭТ.

Так, обсуждались возможности создания транспортных развязок в районе Усть-Курдюмского шоссе, продления ул. Яровая и ул. Зерновая, а также реконструкция ул. 2-я Прокатная. Помимо этого, присутствующие отметили необходимость развития улично-дорожной сети и сети общественного транспорта в микрорайоне Иволгино.

В ведомстве отметили, что решения по расширению дорог и созданию транспортных развязок необходимы для снижения загруженности ряда маршрутов.