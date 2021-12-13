9 декабря, в Поволжском институте управления — филиале РАНХиГС, прошла научно-практическая конференция «Перспективы развития предпринимательства в молодежной среде».

По словам директора Центра предпринимателя «Мой бизнес» Александра Марченко, конференция стала площадкой для обсуждения возможностей, доступных студентам и молодым людям, заинтересованным в начале своего бизнеса.

В рамках мероприятия одновременно работали три площадки: секция мастер-классов, секция дискуссий и секция историй успеха предпринимателей и самозанятых. При этом каждый участник мог присоединиться к интересующей его площадке.

Гости конференции приняли участие в мастер-классе по социальному проектированию, погрузились в мир потенциального будущего в сфере предпринимательства с футурологом Джином Колесниковым, узнали о режиме для самозанятых и мерах государственной поддержки, доступных на любом этапе развития бизнеса, познакомились с историями успешных предпринимателей, а также обсудили актуальные вопросы на фасилитационной сессии: какой он — предприниматель будущего; какие навыки и компетенции будут востребованы в мире через несколько десятков лет; в каком направлении стоит развиваться молодым предпринимателям уже сегодня.

Мероприятие собрало более 150 участников и стало источником актуальной информации для молодых людей, а также площадкой взаимодействия молодежи с представителями крупных ВУЗов и органов власти.

«Было очень интересно узнать о том, куда движется развитие технологий и экономики, а также, какие профессии будут востребованы в ближайшем будущем» — поделился Максим Власов, студент СГУ.

Большой интерес у присутствующих вызвало выступление Джина Колесникова:

«Мне понравилось тема, с которой выступал спикер, о том, как будет выглядеть современный мир через 30 лет, какие новые технологии появятся. После таких рассуждений, начинаешь смотреть на мир по-другому» — рассказала Элеонора Фильшина, студентка СГУ.

Главной темой круглого стола стало развитие предпринимательства на базе ВУЗа. В дискуссии приняли участие представители ведущих ВУЗов: СГАУ, СГУ, СГТУ, СГЮА, РАНХиГС, а также представители общественных организаций, «Точки кипения», а также активные студенты.

Итоги встречи подвел Александр Марченко: “Мы видим, что если сейчас студент хочет реализовать свои предпринимательские идеи, у него есть возможность сделать это и на базе ВУЗа, и за его пределами. Его этому научат и ВУЗы, и проекты Росмолодежи, и в Центре “Мой бизнес”. Но наша общая задача сейчас – это сделать коллаборацию всех возможностей и ресурсов, чтобы помочь молодому предпринимателю запустить проект, начать работать, заявить о себе. Нам нужно оперативно выявлять студентов, которые интересуются предпринимательством, обучать их, помогать запуститься и сопровождать на протяжении всего предпринимательского пути”.

Мероприятие прошло в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», инициированного Президентом РФ, Мероприятие реализуется при поддержке министерства экономического развития Саратовской области».