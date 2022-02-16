Прошло очередное заседание Делового клуба Саратовской области РФ и Западно-Казахстанской области РК.

Заседание, прошедшее на площадке Центра международной торговли Поволжья в режиме zoom, провел председатель Клуба, депутат Саратовской областной Думы, председатель комитета по аграрным вопросам, земельным отношениям, экологии и природопользованию Иван Бабошкин. С российской стороны в заседании приняли участие советник министра экономического развития Саратовской области Юрий Аршинов, директор Информационно-аналитического центра Евразия-Поволжье Марина Лапенко, депутат Саратовской областной Думы, главный врач Саратовской городской клинической больницы №1 им.Ю.Я.Гордеева Евгений Ковалев, представители бизнес — сообщества, заинтересованные в расширении сотрудничества с республикой.

Со стороны республики Казахстан в заседании приняли участие председатель Ассоциации предпринимателей Ассамблеи народа Казахстана по Западно-Казахстанской области Болат Сарсенов, заместитель руководителя управления внутренней политики аппарата акима Западно-Казахстанской области Айгуль Туркина, представители медицинского сообщества республики.

В режиме zoom подвели итоги работы за 2021 год, обсудили перспективы развития межрегионального сотрудничества западного Казахстана и Поволжья на 2022 год.

В своем обращении к собравшимся Председатель клуба Иван Бабошкин отметил, что пандемия COVID-19 и введенные ограничения отразились на развитии торгово-экономического сотрудничества приграничных регионов России и Казахстана, негативно сказались на развитие гуманитарных связей и поддержании уровня общения между людьми. Однако Саратовская область и ЗКО демонстрируют со времени создания «Делового Клуба» только положительную динамику: двусторонний оборот растет – и это важнейший позитивный фактор. За 2020 год объем увеличился на 18,3%, за девять месяцев 2021 года почти на 30%.

В марте 2021 года в рамках реализации национального проекта «Международная кооперация и экспорт» делегация Саратовской области посетила Уральск. В ходе визита обозначена обоюдная заинтересованность для дальнейшей кооперации в культурно-гуманитарном направлении, также в марте 2021 года в рамках подписанного Соглашения между Уральским медицинским колледжем «Максат» и СГМУ им. В.И. Разумовского стартовал ресурсный центр Саратовского медицинского университета на базе Уральского медицинского колледжа «Максат». Наши медицинские организации готовы делиться опытом с коллегами из Казахстана. Также мы можем принимать на лечение жителей Западно-Казахстанской области и рассматривать наши отношения с точки зрения медицинского туризма

По линии «Делового клуба» ведется работа по реализации проекта строительства казахского подворья в этнографическом комплексе «Национальная деревня народов Саратовской области». Летом 2022 года объект будет готов к приему гостей.

В ходе заседания актуализировали повестку и планы работы на 2022 год. Евгений Ковалев отметил, что 10 февраля этого года Президент Казахстана Касым — Жомарт Токаев провел встречу с президентом России Владимиром Владимировичем Путиным в Москве. Лидеры двух стран с удовлетворением отметили успешное развитие всесторонних контактов и подтвердили обоюдное стремление к углублению политических, экономических, торговых, инвестиционных и культурно-гуманитарных связей.

«Со своей стороны, выражаем желание и готовность реализовывать проекты по сотрудничеству в сфере здравоохранения на основе партнерских отношений между нашими регионами»- подчеркнул депутат Областной Думы.

В преддверии 77-ой годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной Войне при поддержке акима Западно-Казахстанской области в рамках деятельности Делового клуба Саратовской и Западно-Казахстанской областей ведется работа по восстановлению мемориалов павших солдат — уроженцев Западно-Казахстанской и Саратовской областей, в Саратове заказаны и изготавливаются мемориальные доски и памятники ветеранам войны, а также планируется проведение торжественного мероприятия по их установке в г. Уральске.

За время работы у клуба сложились добрые отношения с Ассамблеей народов Казахстана и «Центром русской культуры» Западно-Казахстанской области. Организации поддерживаются президентом республики Касымом Жомартом Токаевым и вносят весомый вклад в укрепление казахстанской государственности и, одновременно, ведут работу по сохранению культуры, традиций и обычаев русского народа, ставят своей целью их дальнейшее развитие.

В ноябре прошлого года при поддержке Делового клуба в одном из кабинетов Центра русской культуры Ассамблеи было установлены витрины, изготовленные по индивидуальному заказу для экспозиции русского прикладного искусства.

Коллектив ОО «Центр русской культуры» выразил Ивану Анатольевичу благодарность за оказание спонсорской помощи.

Уже начата подготовка к реверсивной бизнес-миссии, которая состоится в марте текущего года. Обе стороны видят большой потенциал взаимодействия в направлении туризма, тем более, в этом году на месте приземления первого космонавта планеты в городе Энгельсе при поддержке Вячеслава Викторовича Володина открылся уникальный мемориально-образовательный комплекс под открытым небом «Парк покорителей космоса», запланировано проведение детского художественного конкурса к 65 — летию со дня запуска первого в мире искусственного спутника Земли.

Председатель клуба поблагодарил всех собравшихся за плодотворную работу, вовлеченность. Пожелал всем дальнейших успехов! Совместная работа в рамках «Делового Клуба» открыла широкие возможности для развития направлений в различных сферах, а также служит примером идеальной модели взаимодействия и укрепления межнациональных отношений с участием лидеров национально-культурных объединений Саратовской и Западно-Казахстанской областей.