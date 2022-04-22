Сегодня мэр Саратова Михаил Исаев с депутатом Госдумы Николаем Панковым обсудили важные вопросы, связанные с благоустройством Волжского района. Особое внимание было уделено теме расселения аварийных домов на въезде в город с моста «Саратов-Энгельс».

Напомним, что инициатива реализации такого проекта принадлежит спикеру Госдумы Вячеславу Володину.

В дальнейшем на этом месте планируется разбить сквер и обустроить зону отдыха. Также снос ветхого жилого фонда поможет решить вопрос с транспортным сообщением, расширив дорожный коридор.

-Также обсудили план действий по возвращению исторического функционала зданиям кинотеатра «Экран» и речного вокзала и наполнению их востребованными среди горожан и гостей Саратова услугами. После завершения всех юридических процедур можно будет приступить к общественному обсуждению данного вопроса, — добавил Исаев.