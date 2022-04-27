Главы муниципалитетов уже сейчас должны искать резидентов для индустриальных парков. Об этом сегодня, 27 апреля, заявил вице-губернатор Саратовской области Роман Бусаргин.

Он провел совещание по созданию в Саратовской области индустриальных парков. Муниципалитеты продолжают поиск и согласование земельных участков для этого.

В настоящий момент уже создана управляющая компания, которая будет ответственна за вышеуказанные территории и займется обеспечением всей инфраструктуры.

Перед руководителями органов местного самоуправления Саратова, Энгельсского, Балашовского и Балаковского районов поставлена задача ускорить все работы, так как заявки на федеральное финансирование можно подать только после определения конкретного участка.

Главам муниципалитетов также необходимо уже сейчас искать резидентов для будущих индустриальных парков.

Напомним, с инициативой создания индустриальных парков в крупнейших муниципалитетах области выступил Председатель ГД Вячеслав Володин. Саратовская область вошла в число 10 субъектов, которые в рамках национального проекта могут получить на эти цели субсидию из федерального бюджета.