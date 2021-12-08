Накануне, 7 декабря, в министерстве природных ресурсов и экологии Саратовской области состоялось совещание со специалистами по поводу Кумысной поляны. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Вопрос касался увеличения площади вновь образованного памятника природы «Кумысная поляна» в Саратове.

-Площадь памятника природы «Кумысная поляна» сейчас составляет 4519,4 га, в том числе покрытая лесом 3851 га. Для увеличения лесистости города к памятнику природы планируем присоединить еще более 700 га земли, с сохранением за ними охранного статуса, — сказал заместитель министра-начальник управления государственного экологического надзора Евгений Карасев.

Минприроды для оценки территории заключило договор с учеными. Специалисты СГУ обследовали земельные участки, обладающие высоким природоохранным потенциалом в районе поселка Еремеевка и поселка Тепличный.

-Земли, которые мы обследовали составляют 873 га. Часть этой территории прилегает к памятнику природы «Кумысная поляна» и может служить его продолжением, как единый ландшафтный массив, — считает преподаватель кафедры физической географии и ландшафтной экологии СГУ им. Н.Г. Чернышевского Юрий Волков.

Таким образом, расширение площади планируется уже в следующем году. В памятник природы войдут земли лесного фонда Саратовского лесничества, на которых произрастают такие деревья, как дуб, липа, клен и сосна.