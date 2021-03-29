В Поволжском институте управления имени П.А. Столыпина РАНХиГС прошла Всероссийская научно-практическая конференция «Актуальные вопросы информационного противодействия распространению идеологии терроризма». Соорганизаторами выступили министерство информации и печати Саратовской области, антитеррористическая комиссия в Саратовской области.

В работе конференции приняли участие учёные, научно-педагогические работники, руководители и специалисты органов исполнительной власти регионов, журналисты из Самары, Санкт-Петербурга, Республики Татарстан, Красноярского края, Национального центра информационного противодействия терроризму и экстремизму в образовательной среде и сети Интернет из Ростова-на-Дону и другие.

Гостей и участников форума приветствовал директор ПИУ РАНХиГС Виктор Чепляев.

— Наша задача в рамках конференции – сделать вклад в создание спектра специалистов в сфере противодействия распространению экстремизма и терроризма. В этом случае недостаточно лишь употреблять заявления и лозунги и делать акценты на тех или иных проявлениях терроризма и экстремизма, а также на законодательных нормах, – здесь нужна постоянная практическая работа. Мы должны занять главенствующую позицию по отношению к разрешению этих проблем, а не сопровождать этот процесс, – отметил директор.

Также перед участниками выступила министр информации и печати Светлана Бакал.

-Информационное противодействие идеологии терроризма – достаточно сложная многоуровневая межведомственная задача, выполнение которой требует хорошей научной базы и консолидации усилий практиков, работающих с молодёжью и детьми. Важно не только изучить это явление, современные условия его распространения и личностные предпосылки восприимчивости к этим идеям. Мы вместе должны найти инструменты защиты юношества от ложных идей, возможность «достучаться» до каждого, научить молодых людей мыслить самостоятельно и критически воспринимать сетевой поток информации, распознавать манипуляции и смысловые подмены. Надеюсь, разговор сослужит службу и региональному журналистскому сообществу в выработке единых стандартов освещения столь сложной темы, – подчеркнула министр.

Участниками были обсуждены актуальные проблемы противодействия террористической идеологии в СМИ; противодействие экстремизму и вовлечению молодёжи в деструктивные течения; обеспечение информационной безопасности детей и молодёжи; профилактику этнических конфликтов в образовательной среде.

Также участники сформировали предложения в итоговую резолюцию конференции. Резолюция станет основой для работы антитеррористических комиссий, образовательных учреждений, СМИ и общественных организаций.